Kabar Duka dari Cita Citata, Orang Kesayangannya Meninggal Dunia, Siti Badriah & Mpok Alpa Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari penyanyi dangdut Cita Citata. Mantan kekasih Roy Geurts itu mengabarkan asistennya yang bernama Jeje meninggal dunia.

Diketahui, pelantun lagu Goyang Dumang tersebut mengabarkan asistennya yang bernama Jeje meninggal dunia.

Sejumlah sahabat, mulai Siti Badriah, Mpok Alpa dan Boiyen pun ikut berduka.

Keadaan itu terlihat dari postingan Cita Citata di Instagram pada Senin (12/10/2020).

Cita pun memposting kenangan dirinya saat bersama sang asisten.

Mereka berdiri bersandingan dan kompak berpose duck face.

Dalam captionnya, Cita pun menuliskan ucapan duka cita.

Wanita berusia 26 tahun itu juga membongkar kebaikan Jeje selama bekerja sama dengannya.

"Cepet banget kamu pergi ninggalin aku. You are the best asisten aku yang paling baik hati, ngga pernah ngeluh,gesit, rapih,lucu.

Allah sayang kamu, semua sayang kamu. Selamat Jalan sayang.