Travel - Saat Malam, Air Mancur Menari Jadi Hiburan Pengunjung Taman Kamboja Banjarmasin

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Warga Banjarmasin tak perlu pergi keluar Kalimantan Selatan atau Uni Emirat Arab untuk menyaksikan air mancur menari.

Air Mancur Menari juga ada di Taman Kamboja Banjarmasin Jalan Anang Adenansi.

Soft opening air mancur menari ini laksanakan 29 Desember 2018 malam dengan tema Bring The World To Banjarmasin, Banjarmasin To The World.

Proyek taman air mancur menari di Taman Kamboja dikerjakan oleh PT Carbek Nusantara menelan anggaran sebesar Rp 5,463 miliar.

Air mancur ini memiliki lima warna dengan pencahayaan dari lampu LED.

Warnanya terdiri dari merah, kuning, biru, hijau, dan ungu.

Sebelum pandemi corona, air mancur menari hanya akan ditayangkan pada akhir pekan atau perayaan hari-hari besar untuk menghibur masyarakat.

Namun, selama pandemi Corona ini, air mancur menari tak pernah lagi ditayangkan.

"Biasanya di akhir pekan kami datang malam-malam ke Taman Kamboja untuk melihat Air Mancur Menari yang cukup indah sebagai hiburan bersama keluarga," kata Faisal.

Herawati menambahkan dirinya beberapa kali ingin melihat air mancur menari di Taman Kamboja, cuma tak kesampaian.

"Beberapa kali ke Taman Kamboja, ternyata tak dinyalakan Air Mancurnya. Sekarang, di masa pandemi malah tak aktif sama sekali. Semoga corona berlalu, sehingga air mancur menari bisa 'beraksi kembali, karena kebanggaan dan salah satu icon Banua," paparnya.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)