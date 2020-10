Video Aksi Via Vallen Tebarkan Uang dari Balkon Muncul, Adik-adik sang Pedangdut Bereaksi Begini

Via Vallen.

Instagram Via Vallen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Via Vallen membagikan video saat dirinya menebar uang dari balkon lantai 2 di Instagram, Minggu (11/10/2020).

Bukan tanpa alasan jika 'pesaing' Nella Kharisma itu 'menebar' uang dari balkon rumahnya tersebut.

Di akun sosial medianya itu, pedangdut yang pernah berduet dengan Didi Kempot ini menceritakan alasannya.

Hal itu tak lepas dari kenangan masa kecilnya dulu yang ketika melihat pesawat terbang atau helikopter lewat, ia dan teman-teman akan berteriak meminta uang.

"Dulu waktu aku kecil, kalo ada montor molok ( pesawat ) lewat

Mesti teriak2 “ pesawat njalok duweke “

Ngebayangin ada uang jatoh berterbangan dr pesawat / helikopter yang melintas

Ada yang sama???," tulis Via Vallen.

Terinspirasi dari kejadian tersebut, ia malah melakukan hal tak terduga dengan adik-adiknya.

Bermula dari adik Via Vallen yang sedang main hujan-hujanan, ketika itu pula Via medapatkan ide untuk membuat hujan uang agar adik-adiknya senang.

Dan benar saja, aksinya tersebut disambut para saudaranya dengan suka cita.

"Nah ceritanyaa @mellross_08 sama @alvinsapoetra10 lagi ujan2an

Terus aku bikin hujan duit 2 ribuan nih buat mereka, terutama buat apin yg masih anak2 biar seneeeeng

Eh benerann seneng bangettt diaa

Tapii tiba tibaaaaa, yang gedee ikutann jugaa

Langsung ambyaaarrr," tutupnya.

Dari video yang dibagikan Via tersebut, terlihat adik-adik Via berebut lembaran dua ribu rupiah yang disebar Via dari balkon lantai 2.