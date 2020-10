Dua Hari Konser Online BTS Raup Lebih dari Rp 693 Miliar, Dilihat Fans dari 191 Negara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjadi band papan atas Korea yang sedang hit, Bangtan Boys alias BTS tak diragukan lagi memiliki banyak penggemar di banyak negara.

Tak heran, saat menggelar konser online belum lama ini, boyband yang digawangi tujuh penumda tampan itu berhasil mendapatkan penghasilan fantastis.

Selama dua hari gelaran konser, BTS meraup pendapatan lebih dari Rp 693 miliar.

Penghasilan fantastis dari konser online BTS tampaknya cukup menarik perhatian.

Seperti yang mungkin kamu tahu, BTS baru-baru ini mengadakan konser online bertajuk Map of The Soul ON:E.

Berlangsung pada Sabtu-Minggu (10-11/10/2020), konser online BTS Map of The Soul ON:E berhasil meraup keuntungan luar biasa fantastis.

Meskipun digelar secara virtual namun konser BTS berlangsung atraktif. Videonya pun banyak dibagikan fans. Seperti yang satu ini.

Sementara itu, BigHit Entertainment selaku agensi BTS mengungkap bahwa total 993.000 orang masuk ke konser online BTS Map of The Soul ON:E dalam dua hari.

Mempertimbangkan harga tiket, Allkpop mencoba menghitung keuntungan dari penjualan tiket konser BTS.

Harga minimum tiket yang disediakan adalah 49.500 KRW, jumlah ini setara dengan Rp 632 ribu.