LINK Nonton Live Streaming Jerman vs Swiss di UEFA Nations League 2020 via TV Online Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Jerman vs Swiss di UEFA Nations League 2020 malam ini Rabu (14/10/2020).

Tayang lewat Live Streaming TV Online Mola TV, laga Jerman vs Swiss bisa ditonton mulai pujam kul 01.45 WIB.

Pertandingan diprediksi berjalan terbuka setelah pertemuan pertama yang berakhir imbang 1-1.

Kedua tim sama-sama butuh kemenangan.

Hanya juara grup yang lolos ke babak berikutnya di mana Jerman serta Swiss masih bersaing ketat dengan Spanyol dan Ukraina.

Saat pertemuan pertama, Ilkay Guendogan sempat membawa Jerman unggul. Namun, satu poin diamankan Swiss berkat gol Silvan Widmer.

Para pemain timnas Jerman merayakan gol Marcel Halstenberg pada pertandingan Irlandia Utara vs Jerman dalam kualifikasi Euro 2020 di Windsor Park, 9 September 2019. (AFP/PAUL FAITH)

Head to head Jerman vs Swiss (5 Pertandingan Terakhir) :

06/09/2020: Swiss vs Jerman (1-1)

26/05/2012: Swiss vs Jerman (5-3)

26/03/2008: Swiss vs Jerman (0-4)

07/02/2007: Jerman vs Swiss (3-1)

02/06/2004: Swiss vs Jerman (0-2)

5 Laga Terakhir Jerman

11/10/2020: Ukraina vs Jerman (1-2)

08/10/2020: Jerman vs Turki (3-3)

07/09/2020: Swiss vs Jerman (1-1)

04/09/2020: Jerman vs Spanyol (1-1)

20/11/2019: Jerman vs Irlandia Utara (6-1)

5 Laga Terakhir Swiss

11/10/2020: Spanyol vs Swiss (1-0)

08/10/2020: Swiss vs Kroasia (1-2)

07/09/2020: Swiss vs Jerman (1-1)

04/09/2020: Ukraina vs Swiss (2-1)

19/11/2019: Gibraltar vs Swiss (1-6)

Live Streaming MolaTV

Link Live Streaming Jerman vs Swiss di UEFA Nations League dapat diakses di tautan berikut :

LINK

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)