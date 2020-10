Lionel Messi (kiri) tengah menjalani sesi latihan bersama skuat timnas Argentina di Bronnitsy Training Center, Moscow Oblast, pada Senin, 11 Juni 2018. Prediksi dan Live Streaming Bolivia vs Argentina di MolaTV Kualifikasi Piala Dunia, Ada Lionel Messi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan Live Streaming MolaTV Bolivia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol pada Rabu (14/10/2020) mulai pukul 03.00 Wib.

Link Live Streaming Bolivia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV. Ada Lionel Messi

Bolivia akan kembali menghadapi lawan sulit pada laga kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Setelah meladeni Brasil, La Verde dijadwalkan menjamu Argentina di Estadio Hernando Siles

Dalam 10 tahun terakhir, La Albiceleste hanya satu kali mengalami kekalahan dalam enam bentrok di kompetisi resmi.

Namun, sebiji kemenangan Bolivia terjadi di pertemuan terakhir pada laga kualifikasi Piala Dunia 2018 dan mampu tiga kali menyudahi laga dengan hasil imbang.

Lionel Messi bakal kembali andalan, pasalnya pada laga sebelumnya pemain berjuluk The Messiah tersebut berhasil membawa Argentina menang tipis 1-0 atas Ekuador melalui golnya dari titik putih.

Link Live Streaming MolaTV

Cara Live Streaming Bolivia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia dapat diakses di Mola TV melalui tautan ini :

LINK