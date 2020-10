Prediksi Susunan Pemain Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia, Live Streaming Net TV dan Mola TV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) game 2 jelang Live Streaming MolaTV Rabu (14/10/2020). Elkan Baggott main

Jadwal laga ujicoba antara Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 19.40 WIB. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini.

Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) di laga uji coba malam ini dapat diakses via Live Streaming MolaTV. Elkan Baggott kemungkinan akan starter di laga ini.

Laga Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara bakal dilangsungkan di Kroasia.

Timnas U-19 Indonesia akan kembali melawan Makedonia Utara pada laga uji coba ke-tiga di Kroasia yang dijadwalkan berlangsung Rabu (14/10/2020).

Kembali tayang lewat siaran langsung NET TV dan Live Streaming TV Online Mola TV, laga Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara berlangsung mulai jam 19.40 WIB.

Timnas Indonesia U-19 kembali menjajal kekuatan Makedonia Utara dalam laga uji coba di Kroasia sebagai bagian dari persiapan Piala Dunia U-19 2021.

Para pertandingan pertama, Brylian Aldama dkk berhasil menang besar dengan skor 4-1 atas anak asuh Tomislav Kujundzic.

Empat gol Timnas Indonesia U19 dicetak oleh Witan Sulaeman (13'), Jack Brown (58', 69') dan Irfan Jauhari (83').

Pada laga ini, pelatih Shin Tae-yong boleh jadi bakal merotasi beberapa pemain yang sudah mendapatkan kesempatan di uji coba tiga hari lalu, mulai dari Muhammad Kanu, Jack Brown, sampai Elkan Baggott.