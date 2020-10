Anggota Kodim 1011/Kualakapuas Jalani Tes Samapta Periodik II 2020

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Anggota Kodim 1011/Kualakapuas mulai dari tingkat Perwira, Bintara, dan Tamtama mengikuti tes samapta Periodik ll TA 2020 yang dilaksanakan di Makodim setempat.

Koordinator Pelaksana Samapta Periodik Kapten Arh Yulius mengatakan bahwa tes samapta ini merupakan program rutin dari komando atas.

"Dalam pelaksanaan kegiatan kesamaptaan tersebut, personel terlebih dahulu dicek kesehatannya oleh tim kesehatan dari Pos Kesehatan Kuala Kapuas," kata Kapten Arh Yulius.

Dandim 1011/Kualakapuas Letkol Inf Ary Bayu Saputro, menambahkan pelaksanaan samapta ini meliputi samapta A dan B.

Dimana untuk Samapta A yakni lari selama 12 menit dan tes kesegaran, kemudian untuk B meliputi Pull Up, Sit Up, Push Up, Lunges, selama 1 menit serta Shuttle Run (Lari angka delapan).

Sementara untuk pelaksanaan renang dasar militer jarak 50 meter dilaksanakan di koIam renang Kodim 1011/Klk.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina kemampuan personel Kodim 1011/Klk guna menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI AD terutama di wilayah Kodim 101 1 /Klk," ucap Ary Bayu, Rabu (14/10/2020).

Dengan kegiatan test samapta periodik ini, dapat mengukur dan mengetahui kemampuan jasmani personel TNI khususnya di jajaran Kodim 1011/Klk setiap enam bulan sekaIi, apakah meningkat atau sebaliknya menurun.

Hal ini, lanjutnya, sangat bagus sekali bagi prajurit yang akan melaksanakan usul kenaikan pangkat.

"Maupun sebagai kelengkapan adminitrasi mengikuti pendidikan dalam alih golongan, dan dalam menunjang program lainnya," pungkasnya.

