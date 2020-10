Jadwal Tinju Dunia Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez Live ESPN, Tak Pasti Siaran Langsung TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Oktober 2020, ada Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ( Lomachenko vs Lopez ) via Live Streaming ESPN, simak Head to Head di artikel ini. Saat ini belum ada konfirmasi laga ini tayang via Live Streaming TV One atau Siaran Langsung TVOne.

Head to Head dan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Lomachenko vs Lopez dalam pertarungan penyatuan perebutan gelar juara kelas ringan, Sabtu (17/10/2020) pagi WIB via Live Streaming TV Online ESPN. Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TV One?

Kalaupun tak tayang via Live Streaming TV One atau Siaran Langsung TVOne, Siaran Langsung Tinju Dunia partai kelas ringan antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ini disiarkan via Live Streaming ESPN pukul 20.00 waktu setempat. Selain Lomachenko vs Lopez ada beberapa Siaran Langsung Tinju Dunia yang digelar Oktober 2020.

Link Live Streaming Lomachenko vs Lopez bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN di artikel ini. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TV One atau Live Streaming TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Vasiliy Lomachenko dari Ukraina (14-1, 10 KO) dan Teofimo Lopez dari Brooklyn (15-0, 12 KO) dijadwalkan bertemu pada 17 Oktober dalam duel utama 12 ronde ESPN yang akan ditayangkan dari The Bubble, MGM Grand di Las Vegas, Amerika Serikat.

Vasiliy Lomachenko

Rekor: 14-1, 10 KO.

Ranking dunia: 1 dari 2233

Ranking domestik: 1 dari 10

Jumlah pertandingan: 15