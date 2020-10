Klasemen Liga Inggris Jelang Jadwal Pekan 5, Everton vs Liverpool, City vs Arsenal, Newcastle vs MU

Kapten Manchester United, Harry Maguire, saat menghadpai Tranmere Rovers di Prenton Park dalam laga Piala FA, Minggu (26/1/2020). Klasemen Liga Inggris Terbaru Jelang Jadwal Pekan 5, Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris pekan 5 via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV akan diwarnai Derby Merseyside laga antara Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United. Cek Klasemen Liga Inggris di artikel ini.

Kembali tayang via Siaran Langsung NET TV dan Live Streaming TV Online www.mola.tv, Liga Inggris pekan 5 antara Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United dijadwalkan baru akan dimulai pada pada 17 Oktober karena jeda internasional.

Namun belum ada konfirmasi apakah laga Everton vs Liverpool atau laga mana di pekan 5 ini akan masuk agenda jadwal Liga Inggris di Live Streaming NET TV. Termasuk duel Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United.

Sementara yang pasti seluruh laga Liga Inggris pekan 5 bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Mola TV. termasuk laga Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal dan Newcastle vs Manchester United.

Derbi Merseyside laga antara Everton vs Liverpool akan menjadi laga pembuka Liga Inggris pekan 5 yang berlangsung di Goodison Park.

Dua kondisi berbeda dialami tim Kota Merseyside ini, di mana sang juara bertahan Liverpool terjungkal kala melawan tim yang hampir degradasi musim lalu, Aston Villa.

Lebih memalukan, Liverpool dihajar telak dengan skor 7-2 di Villa Park Stadium dalam pekan keempat Liga Inggris.

Kebobolan tujuh gol dalam satu pertandingan itu mengingatkan catatan kelam The Reds 57 tahun silam.

Kala itu Liverpool takluk dengan skor identik dari Tottenham, April 1963.

Sementara Aston Villa boleh berbahagia, Jack Grealish Cs naik ke peringkat dua klsemen Liga Inggris, membuntuti Everton dengan selisih 3 poin.