Usaha Minuman di Kalsel Ini Mulai Bangkit, Terjual 220.000 Gelas Per Bulan

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di awal pandemi Copid-19 sempat memukul pelaku UMKM Provinsi Kalimantan Selatan yang memproduksi minuman, Miltie Bubble dan Caffe. Bahkan sebagian outlet minuman dan kafe tutup dan karyawannya dirumahkan.

"Sekitar tiga bulan usaha kami dan teman-teman lain terpukul. Alhamdulillah, sejak diterapkan new normal bulan Juli lalu, perlahan-lahan bisa bangkit," kata Salah satu owner Miltie Bubble, Rizal Fakhlifi, kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, saat ini 29 outlet-outlet dan tiga kafe yang ada di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, ada 13 outlet dan Kota Palangka Raya 10 outlet sudah mulai buka. "Hingga bulan Oktober 2020 ini, omset penjualan sudah ada peningkatan hingga 80 persen," paparnya.

Belum bisa mencapai 100 persen seperti sebelumnya, lanjut Lulusan S1 Multimedia University Jurusan IT Security Malaysia ini, mungkin efek resesi, sekolah dan kampus juga belum buka atau kuliah melalui daring.

"Bisa jadi daya beli masyarakat masih menurun dibandingkan biasnaya. Padahal menjelang akhir tahun nih biasanya puncak omzet dalam setahunan," kata pengusaha muda asli Banua ini.

Dijelaskan Rizal, sebenarnya sudah menambah titik dari jumlah sebelumnya, tapi untuk pendapatannya atau omzetnya masih kurang dibandingkan yang dulu.

"Kalau dulu beserta frenchise sebulan untuk wilayah Kalsel, Kalteng dan Kaltim bisa sampai 260.000 gelas per bulan. Sekarang masih di 220.000 gelas per bulan dengan kisaran harga Rp 8.000-15.000 an per gelasnya," ungkapnya.

Lelaki kelahiran Banjarmasin, 30 Oktober 1988, ini bersama sobatnya Cimeng pun menambah minuman terbaru greentea matcha dan choco spesial. Sebelumnya telah mengeluarkan ada supreme oreo dan milo blash..

"Target kami membikin minuman ini kaum milineal, kawula muda dan remaja, jadi harus ada inovasi baru," pungkasnya.

(Banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)