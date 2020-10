Bank Kalsel Raih Indonesia Finance Award. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel kembali dianugerahi penghargaan sebagai 1st The Best BPD (Buku II) dengan nilai very excellent di Indonesia Finance Award 2020.

Penganugerahan penghargaan tersebut dinilai berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dari laporan keuangan Bank Kalsel per Desember 2019.

Acara penganugerahan penghargaan yang bertema Managing Financial Risk and Capturing Financial Opportunities in The Crisis Era tersebut dihadiri secara virtual oleh Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra (Kamis 8/10/2020).

Acara penghargaan ini juga diikuti oleh 200 peserta yaitu dari komisaris, direktur utama, general manager maupun manager dari berbagai institusi pemerintah, perusahaan tbk, BUMN, BUMD dan swasta yang bergerak dalam bidang keuangan.

Penganugerahan penghargaan yang bertajuk Indonesia Finance Award-III-2020 (IFA-III-2020) ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan oleh Media Economic Review yang beserta Indonesia-Asia Institute, Perbanas Institute, IPMI International Business School, PPPI dan Ideku Grup yang independen dan profesional.

Penilaian pada IFA-III-2020 ini didasari atas beberapa indikator yaitu pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, turnover, pengelolaan utang, likuiditas dan kemampuan mengelola operasi harian.

Indikator tersebut diukur dari laporan kinerja keuangan sejak 2018–2019 oleh dewan juri yang independen, profesional dan kompeten.

Dalam acara tersebut, Ahmad Fatrya Putra mengucapkan penghargaan ini kian memacu Bank Kalsel untuk terus meningkatkan prestasi dan kinerja Bank Kalsel sebagai BPD untuk terus memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah dan masyarakat pada umumnya.

"Pencapaian ini merupakan wujud dari komitmen dan dedikasi Bank Kalsel untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder. Tentunya, penghargaan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan nasabah setia Bank Kalsel," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/mariana)