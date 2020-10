Namanya Unik dan Kekinian, Minuman Ini Bikin Atlet Voli Popda Tanbu Ini Kepincut

Editor : Hari Widodo

BANJARMASIN POST.CO.ID - Melihat nama-nama menu minuman gelas yang ditawarkan di outlet Manies Minuman Kekinian +62 di depan Zuri Express Hotel Banjarmasin cukup unik, membuat Lia Susanti dan Sofia Agustina kepincut dibuatnya.

Kedua atlet voli Popda Tanah Bumbu ini pun langsung memesan minuman untuk melepas dahaga di delan hotel terletak di Jalan A Yani kilometer 5,5 ini, Kamis (15/10/2020).

"Nama minumannya sangat unik dan menarik. Saya langsung ingin mencobanya dengan memesan minuman disini," kata Lia.

Apa yang diungkapkan Lia ada benarnya, karena nama-nama minumannya sangat unik.

Ada minuman dengan nama Pleasy Say, es digodain baper, es cendolita, es pandangan pertama, es tolak pisah, es pacar gembira.

Adalagi namanya es penuh kisah, es kunci cinta, es matcha ci sayang, es Thai Tea di Jalan.

Menurut Rita Nata Jaya, Sales Marketing Manager Zuri Express Banjarmasin, memang mereka memberi nama minuman unik supaya kekinian.

"Ini supaya kaum milineal +62 tertarik membelinya. Harganya pun cukup terjangkau, mulai Rp 7.000 sampai Rp 22.000," ucapnya.

Ditambahkan Rita, rasanya pun disesuaikan lidah Urang Banjar yang manis-manis dan namanya pun Manies Minumsn Kekinian +62.

"Minuman baru buka hari ini, Kamis dan kami berikan promo dari tanggal 15-22 Oktober Buy one get one free," ungkapnya.

Rita berharap, minuman ini nantinya disukai kaum milenial di Banua. "Menu minuman juga pertama kali di Kota Banjarmasin," pungkasnya. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)