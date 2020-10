Video : Belajar Hukum, Masyarakat Bisa Gunakan Aplikasi Move On PN Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Sejak PN Banjarmasin meluncurkan Sosialisasi dan Launching Aksi Perubahan Move On atau Melayani Informasi Virtual Elektronik Online , pada Jumat (9/10/2020) lalu, mulai banyak masyarakat menggunakannya.



Dari melihat pprosedur pengajuan gugatan, dan bertanya beragam hal lainnya . Hal ini diungkapkan Ketua PN Banjarmasin Moch Yuli Hadi SH MH saat berada di PN Tipikor, Rabu (14/10/2020) siang.



"Sebagian masyarakat sudah mulai menggunakan, yang pertama pertanyaan yang ringan-ringan seperti yang mengajukan gugatan permohonan. Kemudian yang menggunakan zoom juga ada, " tuturnya kepada banjarmasinpost.co.id.



Menurutnya, adanya aplikasi ini membuat masyarakat puas dimana dengan hanya satu klik sudah bisa mengetahui informasi. Dimana tinggal Whatsapp Saraba Kawa (WaSaKa) ke 08115001477 kemudian ketik halo, maka kemudian akan muncul layanan baik perdata, pidana dan juga ada paling bawah layanan zoom.

Kemudian masyarakat yang ingin info apa tinggal klik link yang ada maka akan muncul info yang diinginkan. Termasuk jika ingin bicara dengan petugas layanan via zoom.

