Aurel Hermansyah Disamakan Kylie Jenner, Pakai Bedak Seharga Rp 1,3 Juta: Belinya Nyesek Banget

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aurel Hermansyah tumbuh menjadi selebiritis cantik yang mempunyai kegemaran bersolek dan memasak.

Putri dari Anang Hermansyah dan Ashanty tersebut kerap membagikan percobaan make up pada wajahnya melalui kanal youtubenya sendiri, Aurelie Hermansyah.

Seperti baru-baru ini, kekasih dari Atta Halilintar itu membagikan momen percobaannya merias wajah dengan bedak seharga Rp 1 juta.

Tak nanggung-nanggung, meski mahal namun ia tetap membelinya lantaran merasa penasaran.

Hal tersebut terungkap berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id pada kanal Youtube Aurelie Hermansyah berjudul 'Nyobain Bedak 1 Juta?? Auto Cantik!!' Jumat (16/10/2020).

Aurel Hermansyah mengaku bila saat membeli bedak bermerk Cle De Peau tersebut hatinya merasa tidak lega.

"Sekarang kita mau coba bedak mahal ini, bedak satu juta. Oh my God, jujur aku belinya tuh nyesek banget kaya pas mau beli 'mba berapa harga berapa mba', 'satu juta tiga ratus', okay, baik, " ujar Aurel Hermansyah, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Jumat (16/10/2020).

"Nih kalo gak percaya lihat sendiri, satu juta tiga ratus, harga bedaknya doang coy, pusing gue, " jelas Aurel sembari menunjukkan bedak ke kamera.

Namun kekasih dari Atta Halilintar, Youtuber nomor 1 se Asia itu tak menampik bila kualitas bedak yang ia beli seharga jutaan rupiah memperlihatkan hasil yang sebanding.

"Oh my God bedak satu juta hahaha, kayanya langsung cantik deh, kaya langsung nutup semua gitu. Untuk harga Rp1,3 juta sih worth it ini, " aku Aurel Hermansyah.