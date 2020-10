Ajak Content Creators Maknai Sumpah Pemuda, Telkomsel Urvideo Competition 2020 Resmi Digelar

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Telkomsel mengumumkan inisiatif program terbaru bernama Telkomsel Urvideo Competition 2020 dalam memaknai momen peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2020.

Program ini merupakan kompetisi video hasil kolaborasi Telkomsel bersama Urbanasia yang menngajak para content creators Indonesia untuk menciptakan kreasi positif bagi masyarakat.

Tema The Pride of Diversity in Indonesia dipilih dengan tujuan meningkatkan rasa kebanggaan berbangsa Indonesia di tengah keberagaman, sehingga memberikan semangat cinta tanah air bagi putra-putri bangsa.

Pendaftaran kompetisi video ini sendiri dibuka mulai 15 Oktober sampai 10 November 2020.

VP Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin mengatakan, pihaknya sangat antusias dalam menyelenggarakan Telkomsel Urvideo Competition 2020.

Telkomsel juga berharap melalui program ini dapat menciptakan wadah yang mudah diakses bagi seluruh masyarakat khususnya content creators di Indonesia dalam menyalurkan karya dan kreativitas mereka.

"Kami menantikan hasil karya video terbaik para content creators Indonesia yang akan menggambarkan keberagaman di Tanah Air dengan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dalam sebuah sajian visual video," ujar Denny melalui siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (17/10/2020).

Telkomsel dan Urbanasia memberikan kebebasan bagi peserta dalam memilih genre dari film pendek yang dibuat, mulai dari drama, komedi, dokumenter, hingga animasi.

Durasi untuk video yang didaftarkan minimal 2 menit dan maksimal 15 menit.