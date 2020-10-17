Liga Inggris
Hasil Chelsea vs Southampton Skor 2-1 Babak I, Gol Timo, Live NET TV Streaming Liga Inggris di Sini
Diwarnai dua gol dicetak pemain anyar Timo Werner, saksikan Live Streaming NET TV Chelsea vs Southampton pada babak II Premier League
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Chelsea vs Southampton di pekan 5 Liga Inggris (Premier League) Sabtu (17/10/2020) pada babak pertama berakhir dengan skor
Tayang lewat saluran televisi NET TV, Live Streaming Chelsea vs Southampton juga bisa ditonton lewat TV Online Liga Inggris Mola TV (www.mola.tv).
Dua gol Chelsea dicetak pemain anyar Timo Werner di babak pertama untuk membawa The Blues unggul 2-1 dari Southampton.
Sementara satu gol Southampton di babak pertama dicetak oleh Danny Ings.
Tim tuan rumah langsung menggempur sejak menit awal babak pertama.
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Peluang diperoleh Chelsea pada menit 6.
Umpan crossing Ben Chilwell berhasil disambut Christian Pulisic dengan sundulan.
Namun sayang, bola masih sedikit melebar dari gawang.
Chelsea berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke 14 melalui sundulan Timo Werner.
Namun sayang setelah wasit melihat VAR, gol tersebut dianulir karena Timo Werner sudah terperangkap offside.
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