JADWAL Liga Inggris Hari Ini: Newcastle United vs Manchester United & Bigmatch Man City vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Inggris akan bergulir lagi mulai hari ini, Sabtu (18/10/2020).

Akan ada serangkaian pertandingan internasional di Liga Inggris.

Partai pekan kelima ini akan disuguhkan duel-duel seru yang bikin gereget.

Salah satu pertandingan besar adalah pertemuan Manchester City dan Arsenal di Etihad Stadium.

Di tempat lainnya, Stadion Goodison Park bakal menjadi arena partai derbi Merseyside antara Everton dan Liverpool.

Saat ini Everton memuncaki klasemen dengan 12 poin, unggul tiga angka atas sang tetangga.

Namun, kalau bicara soal rekor pertemuan, Liverpool boleh sedikit berbangga diri.

Skuad asuhan Juergen Klopp bersih dari kekalahan dalam lima pertemuan terakhir dengan Everton di semua kompetisi.

Mereka mengumpulkan tiga kemenangan dan dua hasil seri.

Anggota Big Four yang lain, Chelsea, kedapatan jatah menjamu Southampton di Stamford Bridge.

Adapun Manchester United harus merumput di kandang Newcastle United, St James' Park.

Jadwal Liga Inggris Sabtu (18/10/2020):

*waktu sudah dikonversi ke WIB

Everton vs Liverpool - 18.30

Chelsea vs Southampton - 21.00

Man City vs Arsenal - 23.30

Newcastle United vs Manchester United - 02.00

