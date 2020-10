Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Newcastle vs Man United, TV Online Liga Inggris

Berikut Prediksi Susunan Pemain Newcastle vs Manchester United di Liga Inggris malam ini, Tayang di Live Streaming Mola TV mulai pukul 02.00 Wib

Edinson Cavani dipastikan batal debut karena harus menjalani isolasi mandiri.

Dari Prediksi Susunan Pemain Newcastle vs Manchester United, Cavani absen.

Namun belum ada konfirmasi apakah laga Newcastle vs MU atau laga mana di pekan 5 ini akan masuk agenda jadwal Liga Inggris di Live Streaming NET TV.

Mantan bek Manchester United, Paul Parker, menyebut minimnya pemain berkarakter di dalam skuad Setan Merah jadi penyebab buruknya performa mereka pada awal musim ini.

Manchester United mengawali kampanye mereka di Liga Inggris 2020-2021 dengan buruk.

Dari tiga pertandingan awal, pasukan Ole Gunnar Solskjaer itu telah menelan dua kekalahan, 1-3 dari Crystal Palace di laga pertama dan 1-6 dari Tottenham Hotspur pada pertandingan ketiga mereka di Liga Inggris musim ini.