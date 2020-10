SESAAT LAGI Live Streaming NET TV Chelsea vs Southampton Pukul 21.00 Wib, TV Online Mola TV

Gelandang Chelsea asal Jerman Kai Havertz (kiri). Sesaat Lagi Link Live Streaming Chelsea vs Southampton Liga Inggris Sabtu (17/10/2020) mulai pukul 21.00 WIB via Live Streaming Net TV dan Mola TV

ALASTAIR GRANT/AFP/POOL via Tribunnews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Link Live Streaming Chelsea vs Soton di Liga Inggris malam ini bisa diakses via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV.

Sesaat Lagi Sedang Berlangsung Siaran Langsung Chelsea vs Southampton via Live Streaming Liga Inggris dapat ditonton via TV Online atau Siaran Langsung Net TV pada Sabtu (17/10/2020).

Selain Live Streaming Net TV Live Streaming Mola TV turut menyajikan Siaran Langsung Chelsea vs Southampton yang dapat diakses di Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 21.00 Wib.

Link Live Streaming Chelsea vs Soton di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming. Atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan www.Mola.TV.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chelsea vs Southampton, Link NetTV & TV Online Liga Inggris

Baca juga: LIVE RCTI - Live Streaming Inter Milan vs AC Milan Liga Italia Malam Ini, TV Online Bein Sports 2

Baca juga: LIVE TV Online Real Madrid vs Cadiz di Liga Spanyol Malam Ini, Live Streaming Bein Sports 1

Baca juga: Link Live Streaming Kualifikasi MotoGP Aragon 2020 di TV Online Fox Sport 1, Ini Nasib Quartararo

Baca juga: LINK Live Streaming Newcastle vs Manchester United, Faktor Man Utd Loyo di Awal Liga Inggris

Melansir dari Mola.TV, konsistensi Chelsea akan kembali diuji kala menjamu Southampton di pekan kelima Premier League 2020/2021.

Laga yang mentas di Stamford Bridge pada Sabtu (17/10/2020), pukul 21.00 WIB, wajib dimenangi The Blues andai ingin diperhitungkan sebagai kandidat juara.

Di sisi lain, Southampton tengah dalam tren positif dengan dua kemenangan dalam dua laga terakhir di liga. Oriol Romeu cs. tentu berambisi meneruskan tren tersebut dalam laga kali ini.

PREDIKSI Chelsea vs Southampton

Head to Head Chelsea vs Southampton

Chelsea 0-2 Southampton (26/12/19)