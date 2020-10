Beli iPhone 12 dan iPhone 12 Mini Konsumen Merasa Tertipu, Ini Penjelasan Apple

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah konsumen yang membeli iPhone 12 dan iPhone 12 merasa tertipu.

Pasalnya harga awal yang diumumkan pihak Apple ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Seperti diketahui, Apple secara resmi meluncurkan lini ponsel baru iPhone 12 pada Rabu (14/10/2020).

Melalui sebuah acara virtual bertajuk "Hi, Speed", Apple turut mengumumkan harga iPhone 12 itu.

Dalam pengumuman tersebut iPhone 12 mini dibanderol dengan harga mulai dari 699 dollar AS (sekitar Rp 10,3 juta), sedangkan iPhone 12 dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal, yakni mulai dari 799 dollar AS (sekitar Rp 11,8 juta).

Kendati demikian, harga yang diumumkan Apple di acara peluncuran ternyata "tidak sesuai" dengan harga iPhone 12 yang dijual di pasaran.

Alhasil, sebagian calon pembeli mengaku merasa "tertipu" oleh trik marketing Apple.

Berdasarkan pantauan KompasTekno di situs Apple.com, iPhone 12 Mini dan iPhone 12 "reguler" memang tertulis dengan harga masing-masing sebesar 699 dollar AS (Rp 10,3 juta) dan 799 dollar AS (Rp 11,8 juta).

Namun teryata, harga tersebut adalah harga bundling iPhone 12 dan 12 Mini dengan operator seluler di AS, yakni AT&T dan Verizon, dimana nilai bundling itu adalah sebesar 30 dollar AS (sekitar Rp 400.000).

Nilai paket bundling itu kemudian dijadikan diskon oleh Apple dan kedua operator seluler, sehingga didapatlah harga 699 dollar AS (Rp 10,3 juta) dan 799 dollar AS (Rp 11,8 juta).