HASIL Tinju Dunia : Duel Lomachenko vs Lopez Ronde Demi Ronde, Teofimo Lopez Jadi Bintang Baru

Ini Hasil Tinju Dunia ronde per ronde antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez Minggu 18 Oktober 2020, Lopez menang angka mutlak.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Tinju Dunia duel Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez di MGM Grand, Las Vegas, AS, Minggu (18/10/2020) pagi Wib di Indonesia.

Duel memperebutkan titel kelas Super Lightweight ( super ringan ) antara Lomachenko vs Lopez dipanggungkan di MGM Grand, Las Vegas, live via ESPN. Jalannya duel ronde per ronde ada di artikel ini.

Vasiliy Lomachenko dan Teofimo Lopez beradu pukul demi sabuk World Boxing Association (WBA) Super World Light Title, International Boxing Federation (IBF) World Light Title dan World Boxing Organisation (WBO) World Light Title.

Teofimo Lopez menjadi bintang baru dunia tinju Super World Light dengan tiga sabuk juara dunia WBA, IBF dan WBO.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez, Lomachenko Kalah Angka

Baca juga: Kisah Zlatan Ibrahimovic Minta Diganti Saat Duel Inter Milan vs AC Milan, Stefano Pioli Bereaksi

Baca juga: Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia : Shin Tae-yong Punya Opsi Witan Sulaiman dan Bagus Kahfi

Baca juga: Liverpool Protes Insiden VAR Saat Derby Merseyside Kontra Everton, Cek Klasemen Liga Inggris

Sejak rode pertama hingga ke tiga, Teofimo Lopez menguasai pertarungan melalui pukulan cepat ke arah rusuk Lomachenko.

Ronde empat Lomachenko membalas dengan satu pukulan telak ke arah muka Lopez.

Ronde lima hingga delapan, Lopez kembali menguasai laga namun tidak ada pukulan telak.

Ronde sembilan, giliran Lomachenko menghantam muka Lopez, dan pertarungan pun memanas.

Memasuki ronde 10 Lomachenko yang lebih berpengalaman, mendaratkan sejumlah pukulan ke Lopez.

Ronde 11 dan rode 12 praktis berimbang sehingga Teofimo Lopez menjadi super star di kelas Super Lightweight ( super ringan ) dengan kemenangan angka mutlak 112-116 untuk Lopez.