Jadwal Liga Champions Live Streaming SCTV, PSG vs MU, Ajax vs Liverpool, Juventus vs Barcelona

Jadwal Liga Champions Rabu (21/10/2020) via Live Streaming SCTV, ada PSG vs MU, Ajax vs Liverpool, Juventus vs Barcelona menyusul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions Rabu (21/10/2020) via Live Streaming SCTV atau Live Streaming Liga Champions, ada PSG vs MU, Ajax vs Liverpool, Juventus vs Barcelona menyusul. Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi kemungkinan batal.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions pekan pertama akan menyajikan laga-laga seru di antaranya PSG vs Manchester United dan Bayern Munchen vs Atletico Madrid, Sedangkan Juventus vs Barcelona? Akankah tayang via Siaran Langsung SCTV?

Siaran Langsung Liga Champions dapat ditonton di Live Streaming SCTV dan Live Streaming melalui Vidio.com Premier. Ada PSG vs MU, Juventus vs Barcelona menyusul setelah Bayern Munchen vs Atletico Madrid.

Walaupun laga pertemuan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di laga Juventus vs Barcelona menjadi pusat perhatian di penyisihan Liga Champion musim ini, namun pertandingan lainnya tidak kalah seru. Termasuk PSG vs Manchester United.

Cristiano Ronaldo berpeluang batal duel dengan megabintang Barcelona, Lionel Messi di Liga Champions.

Setelah penyerang Juventus asal Portugal, Cristiano Ronaldo dinyatakan positif Covid-19.

Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) mengumumkan bahwa Cristiano Ronaldo terpapar Covid-19 pada Selasa (13/10/2020).

Dalam laporan tersebut, Ronaldo tak menunjukan gejala apa pun dan telah menjalani isolasi mandiri.

Pemain berusia 35 tahun itu juga dipastikan tak akan membela timnas Portugal dalam laga UEFA Nations League melawan timnas Swedia, Kamis (15/10/2020) pukul 01.45 WIB.

"Cristiano Ronaldo dibebastugaskan dari tim nasional setelah diketahui positif COVID-19, jadi dia tidak akan bermain melawan Swedia," tulis pernyataan resmi FPF seperti dilansir BolaSport.com dari Bleacher Report.