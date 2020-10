Klasemen Liga Inggris : Everton Kokoh di Puncak Disusul Liverpool, Man United & City di Jalur Menang

OFFICIAL FPL via BolaSport

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dari hasil lengkap Liga Inggris yang tadi malam bergulir, Everton tetap kokoh di puncak Klasemen Liga Inggris meski bermain imbang dengan skor 2 : 2 dengan Liverpool pada Minggu 18 Oktober 2020.

Hasil Liga Inggris pekan ke-5 menggelar beberapa big match yakni Everton vs Liverpool, Manchester City vs Arsenal, dan Newcastle vs Manchester United.

Duo Manchester, yakni Manchester United dan Manchester City berhasil menang walau tak berdampak besar di Klasemen Liga Inggris.

Tambahan masing-masing 1 poin membuat Everton kokoh di puncak Klasemen Liga Inggris dengan 13 poin, disusul Liverpool di tempat kedua dengan 10 poin.

Baca juga: SESAAT LAGI Live Streaming Lomachenko vs Lopez, Tinju Dunia WBA, IBO dan IBF di Live Streaming ESPN

Manchester City membungkam Arsenal 1-0.

Gol tunggal City disumbangkan Raheem Sterling menit 23.

Arsenal berusaha membalas setelahnya namun tak satupun peluang berbuah gol.

Sementara Manchester United menang besar di markas Newcastle United 1-4.

Gol-gol kemenangan Setan Merah dicetak Bruno Fernandes (2), dan dua gol telat Aaron Wan-Bissaka dan Marcus Rasford di menit akhir pertandingan.

Big match lainnya, Everton bermain imbang 2-2 dengan tamunya Liverpool.