Orari Kabupaten Tapin Ajari Pramuka Etika Berkomunikasi di Radio

Pengurus Orari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggelar Jambore On The Air membekali anggota Pramuka, Minggu (18/10/2020).

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Kabupaten Tapin membekali para anggota Dewan Kerja Cabang Pramuka Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (18/10/2020).

Wakil Ketua Orari Kabupaten Tapin, Sumantri, mengatakan, kegiatan pembekalan itu dibuka Ketua Orari Kabupaten Tapin, H Yustan Azidin.

"Acaranya selama tiga hari di halaman Sekretariat Orari Kabupaten Tapin di Dulang," katanya kepada reporter Banjarmasinpost.co.id.

Baca juga: IPI Kalsel Gelar Pemeran 500 Lukisan di RTH Rantau Baru Tapin, Diagendakan 27-30 Desember 2020

Baca juga: Bikin Lukisan Mural, ASN dan Prajurit TNI di Tapin Ini Percantik Dinding Sekolah

Baca juga: VIDEO Pembangunan Jembatan di Hiyung Kabupaten Tapin Senilai Rp 1,4 Miliar

Kegiatan pembekalan itu bernama Jambore On The Air (JOTA) dan Jambore On The Internet (JOTI) yang merupakan kegiatan kepanduan digital dikelola organisasi Kepanduan dunia.

JOTA bagi belasan anggota pramuka penegak itu memberikan tata cara berkomunikasi yang baik dan santun saat berjumpa lewat udara, bertukar budaya, pikiran dan ide-ide inovatif.

"Kita di Orari Kabupaten Tapin hanya melaksanakan JOTA saja," kata Sumantri.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)