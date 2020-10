Pembobol Hapeworld dan 168 Celluler di Banjarbaru Dibekuk , Dua Remaja Tala Ini Ternyata Pelakunya

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah melakukan penyelidikan hampir dua bulan terhadap kasus pencurian yang terjadi di Hapeworld dan 168 Celluler, Unit Resmob Polres Banjarbaru akhirnya berhasil menangkap 2 orang pelaku di Kabupaten Tanah Laut, Minggu, (18/10/2020).

Kedua Pelaku yang diringkus atas nama AT (16) warga Kelurahan, Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dan AN (15) warga Kelurahan Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Kapolres Banjarbaru, AKBP Doni Hadi Santoso melalui Kasubag Humas Polres Banjarbaru Iptu Tajudin Noor mengatakan dari pengakuan para pelaku sudah dua sampai tiga kali melakukan pencurian

"Kedua Pelaku melakukan aksi dengan sasaran HAPEWORLD dan 168 Celluler raib dengan cara memanjat ke atas genteng kemudian menjebol plavon dan kemudian mengambil barang-barang di dalam dan keluar melalui plavon tersebut," ungkapnya saat dihubungi Banjarmasinpost.co.id, Minggu, (18/10/2020).

Ia mengatakan kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut ditangkap di Tanah Laut daerah Imban pada, Senin (12/10/2020) sekitar pukul 08.00 wita pagi.

"Awalnya aparat menangkap AN dan dari hasil interogasi, petugas berhasil menangkap AT yang berada tidak jauh dari AN," ungkapnya

Ia mengatakan adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus ini antara lain satu buah Handphone merk Vivo V19, satu buah Handphone merk Samsung A20s, satu buah Handphone merk Samsung A51, satu buah Handphone merk Oppo Reno 4.

"Para tersangka beserta barang-barang bukti sudah kita amankan untuk proses hukum selanjutnya," tegasnya. (banjarmasinpost.co.id/stan)