Pererat Persaudaraan, Kwarcab Kapuas Gelar Jota dan Joti Pramuka

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kapuas gelar Jamboree On The Air (Jota) dan Jamboree On The Internet (Joti).

Diikuti pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega sejak 16-18 Oktober 2020.

Kegiatan tersebut mengambil tema "Melalui Jota Joti kita pererat persaudaraan dan silaturahmi pramuka sedunia".

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas Suwarno Muriyat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Orari Lokal Kabupaten Kapuas Aliansyah Noor dan Pengurus Orari Daerah Kalimantan Tengah.

Ketua Pelaksana, Agustina, mengatakan kegiatan Jota dilaksanakan di Aula Sanggar Pramuka Kapuas. "Sedangkan untuk kegiatan Joti dilaksanakan di Sekretariat Dewan Kerja Cabang (DKC) Kapuas," katanya.

Mendukung kegiatan itu, penyerahan izin mengudara station kwarcab pun dilakukan Ketua Orari Kapuas, Aliansyah Noor saat acara pembukaan.

Ketua Kwartir Cabang Kapuas, Suwarno Muriyat pun mengatakan betapa pentingnya dukungan Orari.

Sehingga pramuka secara khusus melakukan kerja sama dengan Orari untuk setiap tahunnya pada pelaksanaan Jota.

"Peserta Jota ini tidak hanya diikuti pramuka di Indonesia tapi pramuka sedunia," ungkap Suwarno, Minggu (18/10/2020).

Informasi panitia, kegiatan diikuti oleh 108 peserta yang terdiri dari 54 Pramuka Putra dan 54 Pramuka Putri dari berbagai kwartir ranting terdekat.

Diantaranya kwartir ranting Selat, kwartir ranting Kapuas Hilir, kwartir ranting Kapuas Timur, kwartir ranting Kapuas Kuala, kwartir ranting Kapuas Barat, kwartir ranting Bataguh, kwartir ranting Basarang dan kwartir ranting Pulau Petak.

(banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)