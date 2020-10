Sosok Lana Del Rey, Kini Rilis Single Baru Berjudul Let Me Love You Like A Woman,

lana Del Rey - Queen of Disaster.Lana Del Rey rilis single baru berjudul Let Me Love You Like A Woman. Ini cerita dibalik prosesnya dan cerita singkat soal sosok Lana.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lana Del Rey rilis single baru berjudul Let Me Love You Like A Woman, menandai kehadirannya kembali ke dunia permusikan.

Ya, Lagu itu adalah yang pertama dari album yang akan segera ia rilis berjudul Chemtrails Over The Country Club.

Penggemar awalnya menemukan daftar lagu Spotify-nya, sebelum Del Rey secara resmi mengonfirmasi perilisan lagu tersebut pada 16 Oktober waktu setempat.

Nah, Lagu baru ini muncul setelah Del Rey memberi tahu penggemar kapan album itu akan dirilis, setelah ditunda dari tanggal aslinya pada bulan September tahun ini.

"Karena proses vinylnya 11 minggu, bisa jadi, seperti, 7 Januari (album dirilis)," katanya kepada penggemar pada penandatanganan baru-baru ini untuk buku puisinya, Violet Bent Backwards Over The Grass seperti dilansir NME, Jumat (16/10/2020).

Del Rey kemudian menjelaskan bahwa dia ragu-ragu apakah akan menyertakan “Dealer”, lagu yang sebelumnya diejek yang katanya hanya menampilkan "screaming my head off".

“Bro, aku tidak bisa memutuskan,” kata Del Rey menanggapi pertanyaan apakah dia akan memasukkan lagu itu ke dalam album.

Penyanyi bernama lengkap Elizabeth Woolridge Grant ini dikenal secara profesional sebagai Lana Del Rey.

Ia adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat.

Wanita berusia 35 tahun ini dikenal lantaran lagu-lagunya khas dengan gaya kualitas sinematiknya, keasyikan musik dengan tema-tema dari romansa tragis.

Kemewahan, dan melankolis, dan referensi musik dari budaya pop, terutama yang berkaitan dengan Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Comeback, Lana Del Rey Rilis 'Let Me Love You Like A Woman'.