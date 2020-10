Ekspresi Ayu Ting Ting di Foto Terbaru Disorot, Dikatain Mirip Jessica Iskandar & Kate Winslet

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tiap aktivitas Ayu Ting Ting selalu mengundang perhatian dan bermacam reaksi dari para penggemar, baru posting foto netizen langsung menyerbu media sosial pacar Adit Jayusman ini.

Unggahan Foto Ayu Ting Ting di akun Instagramnya mencuri perhatian netizen. Ada yang menyebutnya mirip Jessica Iskandar, ada pula yang bilang serupa kate winslet.

Pada foto Anak Ayah Rozak ini tampak memamerkan fotonya saat menjadi bintang tamu di acara YouTube Fan Fest 2020.

Ya, pada foto itu, Ayu yang menggunakan busana dominan berwarna Abu-abu itu tampak berfoto sendiri.

Nah, ada yang unik memang pada foto itu, ialah ekspresi Ayu Ting Ting yang jadi perbincangan netizen.

Adapun pada foto tersebut Ayu Ting Ting tampak memperlihatkan wajah dengan ekspresi yang datar, meskipun pada kepsyen yang ia buat ia menuliskan So Happy, artinya sangat senang tampil di acara YouTube Fan Fest 2020.

"So happy to be performing at Youtube Fan Fest 2020. Dress @khanaan_official. Fashion Stylist @erichalami. Hair @kriznafahrezi. Stylist Assistant @muhafiattt," tulis Ayu Tung Ting, Minggu (18/10/2020).

Postingan Ayu Ting Ting tersebut pun mengundang reaksi netizen.

Adapun fans beratnya menyebut bahwa Ayu Ting Ting tampak terlihat cantik.

Bahkan ada fans yang menyebut idolanya itu tampak mirip dengan Jessica Iskandar.

Bahkan tak segan-segan fans berat Ayu Ting Ting menyebut Ayu mirip dengan pemeran Rose dalam Film Titanic yaitu Kate Winslet.