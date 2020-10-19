Hari Jadi Partai Golkar ke 56
Gusti Ervi Wardhana Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-56 Partai Golkar
GUSTI ERVIN WARDHANA, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu, Wilayah Kalsel 1 (Banjarmasin) Partai Golkar Kalsel selamat harjad partai golkar
istimewa
Selamat Hari Jadi ke- 56 Partai Golkar.
Selamat Hari Jadi ke-56 Partai Golkar (20 Okotber 1964 - 20 Okotber 2020).
Kesehatan Pulih
Ekonomi Bangkit
Pilkada Menang
GUSTI ERVIN WARDHANA
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu
Wilayah Kalsel 1 (Banjarmasin) Partai Golkar Kalsel
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Editor: Royan Naimi