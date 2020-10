Hasil AS Roma Vs Benevento Liga Italia, Diwarnai Drama 7 Gol, Giallorossi Naik ke Peringkat 7

Gelandang Spanyol Roma Carles Perez (kanan) melakukan selebrasi setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Roma vs Benevento pada 18 Oktober 2020 di Stadion Olimpiade di Roma.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Duel AS Roma vs Benevento berlangsung di Stadion Olimpico, Senin (19/10/2020) dini hari WIB.

Laga AS Roma vs Benevento berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Giallorossi - julukan AS Roma.

AS Roma keluar sebagai pemenang laga atas Benevento yang diwarnai drama tujuh gol.

Gol-gol AS Roma diciptakan oleh Pedro Rodriguez (31'), Edin Dzeko (35', 77'), Jordan Veretout (69' penalti), dan Carles Perez (89').

Torehan gol mereka membuat dua gol Benevento, Gianluca Caprari (5') dan Gianluca Lapadula (55'), tak berarti poin bagi tim tamu.

Berkat kemenangan ini, AS Roma naik ke peringkat ketujuh dengan koleksi tujuh poin.

Sementara Bevento berada di peringkat ke-10 dengan koleksi enam poin.

Ulasan pertandingan AS Roma vs Benevento

Melansir situs resmi Serie A, Giallorossi menguasai jalannya laga AS Roma vsBenevento.

