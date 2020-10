JADWAL Liga Champions Pekan Ini: Big Match PSG vs Man United, Bayern vs Atletico & Ajax vs Liverpool

Logo Liga Champions. Sejumlah laga di Liga Champions bakal tersaji seperti Big Match PSG vs Man United.

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions 2020 - 2021 pekan ini ada big match PSG vs Man United, Bayern vs Atletico dan tak ketinggalan laga seru Ajax Amsterdam vs Liverpool.

Kompetisi sepak bola terbesar di Eropa yaitu Liga Champions musim 2020-2021 kembali hadir dengan sejumlah pertandingan yang dinanti-nanti.

Ada sebanyak 16 pertandingan matchday pertama akan tersaji pada Selasa (20/10/2020) malam WIB hingga Kamis (22/10/2020) dini hari WIB.

Dari 16 pertandingan tersebut akan menghadirkan dua pertandingan big match dari Grup A dan Grup H.

Pada Grup A akan tersaji big match antara Bayern Muenchen melawan Atletico Madrid.

Duel Bayern vs Atletico Madrid ini akan digelar di Stadion Allianz Arena, Kamis (22/10/2020) dini hari WIB.

Pertandingan nanti akan menjadi pertemuan kelima mereka di Liga Champions. Catatan duel terakhir mereka terjadi pada fase grup Liga Champions musim 2016-2017.

Pada partai big match lainnya di fase grup Liga Champions 2020-2021 yaitu Grup H akan menyajikan duel seru antara Paris Saint-Germain menghadapi Manchester United.

Laga PSG vs Man United ini akan berlangsung di Stadion Parc des Princes, Rabu (21/10/2020) dini hari WIB.

Duel terakhir mereka di Liga Champions terjadi pada musim 2018-2019 di babak 16 besar.