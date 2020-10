Pamer Video Bareng Ayah Super Model Gigi Hadid, Raline Shah Bikin Iri Netijen

BANJARMASINPOST.CO.ID -Raline Shah kembali bikin iri netijen. aktris sekaligus model ternama tanah air itu pamer kedekatan dengan selebriti luar negeri.

Finalis Puteri Indoensia 2008 itu memiliki teman selebriti dari Korea Selatan maupun beberapa dari Hollywood.

Raline Shah memang diketahui memiliki kepribadian yang supel hingga cukup mudah dekat dengan orang lain.

Belum lama ini, Raline kembali curi perhatian lewat sebuah video yang dibagikan di story instagram.

Dilansir dari instagram Lambe Turah, Senin (19/10/2020) terlihat Raline Shah menghadiri sebuah pesta ulang tahun salah satu rekannya.

"HAPPY BIRTHDAY @HICHAMZAID HOPING WE CAN ALL CELEBRATE U TOGETHER," caption unggahan Raline Shah.

Raline Shah pamer momen di ulang tahun ayah super model Gigi Hadid. (Instagram)

Yang menjadi sorotan dari video itu terlihat seorang lelaki yang memilih duduk langsung di samping Raline Shah.

Dengan jamuan yang sudah ada di depan mereka, pria tersebut dengan santai memilih duduk di samping Raline Shah.

Raline Shah juga sempat terlihat agak canggung saat tiba-tiba pria tersebut duduk tepat di sampingnya.

Rupanya pria tersebut diketahui adalah Mohamed Hadid yang tak lain adalah ayah kandung dari model internasional Gigi Hadid dan Bella Hadid.