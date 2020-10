Chelsea Olivia Lahirkan Anak Kedua, Glenn Alinskie : Welcome to The World Dante Oliver Alinskie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penantian sembilan bulan artis Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie akhirnya berbuah manis.

Pasangan muda nan harmonis ini sedang berbahagia menyambut anak kedua yang lahir, Selasa (20/10/2020).

Terlebih, anak kedua mereka ini berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian Chelsea dan Glenn telah memiliki sepasang anak, perempuan dan lelaki.

Seorang bayi laki-laki hadir dalam keluarga kecil Glenn dan Chelsea yang sebelumnya telah dikaruniai seorang anak perempuan, Nastusha Olivia Alinskie.

Lewat video singkat berdurasi 2 menit 12 detik yang diunggah di kanal YouTube Alinskie Family, terlihat bagaimana Glenn dengan setia mendampingi Chelsea, mengeringkan rambutnya sebelum bersiap memasuki ruang operasi untuk melalui proses bersalin.

Glenn juga ada di ruang operasi senantiasa mendampingi Chelsea saat melahirkan buah hati keduanya.

Raut wajah bahagia terlihat dari tatapan Glenn yang tak berhenti menciumi kening Chelsia ketika anak laki-lakinya akhirnya lahir dengan selamat.

"Welcome to the world Dante Oliver Alinskie," tertulis keterangan dalam video di mana terlihat sang kakak, Nastusha memeluk dan mencium adiknya.

Lewat akun media sosialnya, Glenn juga membagikan kabar bahagia tersebut.

"Oh my goodness. Miracles after miracles.. thank you for all these blessings," tulis Glenn di akun @glennalinskie.