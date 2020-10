Jadwal Liga Champion di SCTV Malam Ini, Dynamo Kyiv vs Juventus & PSG vs MU, Ini Lengkapnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions di SCTV malam ini Rabu (21/10/2020) akan mulai berlangsung mulai jam 23.55 WIB.

Ada dua pertandingan Liga Champions yang akan tayang lewat Live Streaming SCTV malam ini, yakni Dynamo Kyiv vs Juventus dan PSG vs Man United.

Laga Liga Champions yang tayang di SCTV malam ini akan dimulai dengan laga Dynamo Kyiv vs Juventus pada jam jam 23.55 WIB.

Kemudian ada pula laga Liga Champions dari grup H antara PSG vs Man United yang juga akan disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV pada jam 02.00 WIB.

Kemudian keesokan harinya, ada Real Madrid vs Shakhtar Donetsk dan Bayern Muenchen vs Atletico Madrid yang juga akan disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV.

Laga Liga Champions lainnya seperti Barcelona vs Ferencvaros, Chelsea vs Sevilla, Ajax Amsterdam vs Liverpool dll yang tidak tayang di SCTV bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

* Langkah Berat Manchester United

Man United bakal berhadapan dengan lawan-lawan kuat di Grup H Liga Champions musim ikni, seperti Paris Saint-Germain, RB Leipzig dan Istanbul Basaksehir.

PSG merupakan tim yang difavoritkan menjadi juara Grup H karena statusnya sebagai runner-up Liga Champions musim 2019-2020.

Lalu, RB Leipzig adalah tim peringkat ketiga Bundesliga musim lalu yang tampil luar biasa.