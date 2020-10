Komentar Shin Tae-yong Setelah Timnas U-19 Bantai Hajduk Split, Tak Lagi Pelit Pujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sukses membantai Hajduk Split U-19 dengan skor 4-0, pelatih Timnas U-19 Indonesia, Shin Tae-yong, mengapresiasi permainan Garuda Muda.

Shin Tae-yong yang terkenal pelit pujin itu kini memberikan apresiasi kepada Jack Brown dkk usai laga yang berlangsung di Stadion Sloga Mravince, Split, Selasa (20/10/2200) itu.

Timnas U-19 Indonesia menang dari Hajduk Split lewat gol Bagas Kaffa (19'), Pratama Arhan (48'-penalti), Beckham Putra (53'-penalti), dan Jack Brown (78').

Kemenangan atas Hajduk Split U-19 ini melanjutkan tren positif Timnas U-19 Indonesia.

Mereka kini sudah mengemas lima kemenangan dari 11 pertandingan uji coba yang dilakoni selama di Kroasia.

Baca juga: Timnas U-19 vs Hajduk Split, Kepercayaan Shin Tae-yong untuk Luah Mahesa & Kemenangan ke-5

Baca juga: Jadwal Timnas U-19 Indonesia di Toulon Turnamen 2020, Ada Prancis, Inggris dll yang Jadi Lawan

Empat kemenangan sebelumnya diraih Timnas U-19 Indonesia kala melawan Qatar (2-1), Dinamo Zagreb (1-0), NK Dugopolje (3-0), dan Makedonia Utara (4-1).

Menurut juru Shin Tae-yong, Timnas U-19 Indonesia semakin menunjukkan permainan yang bagus.

Khususnya pada laga ini, dia juga menyoroti debut dua amunisi baru Timnas U-19 Indonesia, yakni Kelana Noah Mahesa dan Luah Fynn Jeremy Mahesa.

Laga Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split U-19 dalam laga ujicoba Selasa (20/10/2020) yang berkahir dengan skor 4-0 (PSSI.ORG)

"Pemain menunjukkan performa ciamik pada pertandingan hari ini," ujar Shin Tae-yong, seperti dilansir dari laman resmi PSSI.

"Untuk dua pemain baru, yakni Kelana Mahesa dan Luah Mahesa, saya rasa mereka bermain cukup bagus, terutama Kelana," lanjut Shin Tae-yong.

Kelana dan Luah merupakan dua pemain keturunan Jerman yang baru bergabung dengan Timnas U-19 Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Kroasia sejak Minggu (18/10/2020).

Selanjutnya, Timnas U-19 Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan laga uji coba lagi pada Jumat (23/10/2020).

Berikut hasil 11 laga uji coba Timnas U-19 Indonesia selama di Kroasia:

1. Timnas U-19 Indonesia vs Bulgaria (0-3)

2. Timnas U-19 Indonesia vs Kroasia (1-7)

3. Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi (3-3)

4. Timnas U-19 Indonesia vs Qatar (2-1)

5. Timnas U-19 Indonesia vs Qatar (1-1)

6. Timnas U-19 Indonesia va Bosnia Herzegovina (0-1)

7. Timnas U-19 Indonesia vs Dinamo Zagreb (1-0)

8. Timnas U-19 Indonesia vs NK Dugopolje (3-0)

9. Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara (4-1)

10. Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara (0-0)

11. Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split (4-0)

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Shin Tae-yong Usai Timnas U19 Libas Hajduk, Sorot Kelana-Luah Mahesa"