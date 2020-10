Prediksi Susunan Pemain Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split, Elkan Baggott & Witan Sulaiman Main

Inilah Prediksi Susunan Pemain Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split Selasa (20/10/2020) pukul 15.45 WIB di Net TV, Elkan Baggott, Witan Sulaiman Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split di Laga friendly match Jelang Piala Dunia U-20 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV hari ini. Elkan Baggott, Witan Sulaiman dan saudara kembar Bagus Kahfi, Bagas starter.

Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Hajduk Split di laga friendly match tersaji pada Selasa 20 Oktober 2020.

Selain Live Streaming Net TV, Live Streaming Mola TV turut menyajikan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split ( Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split ) mulai pukul 15.45 WIB. Prediksi Susunan Pemain ada di artikel ini. Elkan Baggott, Witan Sulaiman dan saudara kembar Bagus Kahfi, Bagas starter.

Link Live Streaming TV Online www.mola.tv serta link Siaran Langsung Net TV laga Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Hajduk Split ( Timnas Indonesia U-19 vs Hajduk Split ) ada di bagian berita ini.

Timnas U-19 Indonesia akan menghadapi Hajduk Split pada laga uji coba di Stadion Sloga Mravince, Split, Kroasia, Selasa (20/10/2020).

Uji coba melawan Hajduk Split bisa dibilang dadakan lantaran awalnya timnas U-19 Indonesia dijadwalkan bertemu Bosnia Herzegovina.

Namun pertandingan melawan Bosnia Herzegovina batal terlaksana karena para pemainnya kebanyakan positif Covid-19.

PSSI pun langsung bergerak mencari lawan pengganti Bosnia Herzegovina yakni Hajduk Split yang merupakan klub lokal setempat.

Pertandingan melawan Hajduk Split merupakan laga ke-11 timnas U-19 Indonesia selama melakukan pemusatan latihan di Kroasia sejak 30 Agustus 2020.

Terakhir, timnas U-19 Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Makedonia Utara.