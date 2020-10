Harga Kian Melonjak, Penjualan Emas Antam di Banjarmasin Capai 300 Kilogram

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kendati bersifat fluktuatif, harga emas masih stabil di posisi Rp 1 jutaan sejak Juni 2020 lalu.

Logam mulia pun diprediksi terus menjadi primadona pilihan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tren kenaikan harga tak menyurutkan masyarakat berinvestasi emas, sejumlah gerai penjualan emas di Banjarmasin pun laris manis diburu konsumen.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, di Butik Emas Logam Mulia (LM) Banjarmasin, cabang PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di area Kalimantan, tampak silih berganti konsumen melakukan transaksi jual beli emas Antam.

"Penjualan emas di Butik emas LM dari Januari hingga akhir Oktober 2020 ini sudah mencapai 300 kilogram," jelas dia di kantornya di Banjarmasin kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (21/10/2020).

Ditambahkannya, tren pembelian emas kini bergeser sebagai investasi. Karena itu pihaknya kerap kehabisan stok 0,5 gram dan 1 gram, yang mana laris manis diburu konsumen.

Sebagai instrumen investasi yang tahan inflasi, konsumen emas Antam pun kini mulai beragam tak hanya kalangan menengah atas. Hal ini terbukti dari pecahan 0,5 gram dan 1 gram yang mendominasi penjualan.

Per Rabu (21/10/2020), harga emas Antam berada di posisi Rp 1.016.000 per gram. Alami kenaikan sebesar Rp 4.000 dari harga sebelumnya Rp 1.012.000 per gram.

Harga emas untuk pecahan 0,5 gram dipatok Rp 538.000, 2 gram berada di angka Rp 1.982.000, 5 gram senilai Rp 4.901.000, 10 gram seharga Rp 9.713.000, 100 gram dibanderol seharga Rp 95.990.000 dan masih banyak pecahan lainnya tersedia stok hingga 1 kg.