Ini Strategi Khabib Nurmagomedov untuk Kalahkan Justin Gaethje, UFC 254 Live di ESPN

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang tarung dengan Justin Gaethje di UFC 254, Khabib Nurmagomedov mulai membongkar strateginya untuk memenangkan laga yang bisa disaksikan via Live Streaming ESPN itu.

Berdasarkan jadwal UFC 254, pertarungan perebutan gelar juara kelas ringan antara Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje akan berlangsung di Yas Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu (24/10/2020) waktu setempat atau Minggu (25/10/2020) WIB.

Jauh sebelum laga Khabib vs Gaethje di UFC 254, Khabib Nurmagomedov dikenal memiliki keahlian dalam bergulat terutama teknik kuncian yang mumpuni.

Seni bela diri gulat juga yang akan dijadikan sebagai senjata utama oleh Khabib Nurmagomedov ketika bertarung melawan Justin Gaethje akhir pekan ini.

Baca juga: Perang Urat Sarat Jelang Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje di UFC 254, Strategi Pola Pikir Aneh

Baca juga: Kemunculan Ular Besar di Latihan Khabib Nurmagomedov Jelang Duel dengan Justin Gaethje di UFC 254

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol, El Clasico Live BeIN Sports 1

Petarung kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov, berencana untuk "menghabisi" Justin Gaethje pada ajang UFC 254 dengan cara membuat lelah dan kemudian mencekiknya.

Khabib Nurmagomedov, sebagai pemilik sabuk juara kelas ringan UFC, berencana untuk tetap menjaga gelarnya.

Oleh sebab itu, menjelang menjalani laga penting tersebut, Nurmagomedov mengaku sudah menyiapkan sederet strategi.

Dikutip dari Bolasports saat berbicara dalam program First Take by ESPN, petarung Rusia berjulukan The Eagle itu berencana untuk mengakhiri pertarungan kontra Gaethje dengan cara mencekik.

Cara mencekik sebelumnya pernah dilakukan Nurmagomedov saat menghabisi Conor McGregor dan Dustin Poirier pada duel sebelumnya.

"Saya akan membuatnya lelah dan saya akan 'menghabisi' orang itu (Justin Gaethje)," kata Khabib Nurmagomedov, dikutip BolaSport.com dari MMA Fighting.