Pamer Foto Bareng Ranty Maria Lagi, Verrell Bramasta Malah Diprotes Fan, Bukan Karena Febby Rastanty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat awal-awal Sinetron Putri Untuk Pangeran, aktor Verrell Bramasta kerap memajang foto bareng Ranty Maria.

Kini, teman dekat Febby Rastanty itu kembali memajang foto mesra bareng Ranty Maria.

Foto itu dipajang mantan Natasha Wilona itu melalui akun instagramnya @bramastavrl.

Putra sulung Venna Melinda itu bahkan tidak ragu untuk membuat caption romantis pada potret yang ia bagikan tersebut.

Verrell menyinggung mengenai rindu pada potret yang ia bagikan tersebut.

"I miss your voice. I miss your smile. I miss your face. I miss you.. #PuPa (Aku merindukan suaramu. Aku merindukan senyummu. Aku merindukan wajahmu. Aku merindukanmu)," tulis aktor tampan berusia 24 tahun itu, Senin (19/10/2020).

Potret terbaru Verrell dan Ranty tersebut sontak langsung mendapatkan sorotan penu dari warganet. Mereka mengaku terbawa perasaan alias baper melihat momen Verrell dan Ranty pada potret tersebut.

"Uwuuuu akhirnya di post," ujar salah seorang warganet.

"Ini baru pasangan yang paling cocok," sambung lainnya.

"Baper liatnya.. Uwu bangett Kesayangan," tambah lainnya.