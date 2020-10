Harga Emas Melemah Dipicu Kekhawatiran Kesepakatan Paket Stimulus AS yang Tak Rampung

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas kembali terkoreksi atau melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (22/10/2020).

Kamis Pukul 09.20 WIB, harga emas untuk pengiriman Desember 2020 di Commodity Exchange ada di US$ 1.915,50 per ons troi, turun 0,72% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 1.929,50 per ons troi.

Harga emas melemah dipicu oleh pemulihan dolar AS dan kekhawatiran tentang kesepakatan paket stimulus AS tidak akan tercapai hingga setelah pemilihan presiden awal November nanti.

Mengutip Reuters, pembicaraan stimulus antara anggota parlemen AS menghadapi kemunduran pada hari Rabu ketika Presiden Donald Trump menuduh Demokrat tidak mau berkompromi tentang bantuan, meskipun ada laporan tentang beberapa kemajuan pada hari sebelumnya.

Sementara itu, pemulihan ekonomi yang tidak pasti akan membutuhkan dukungan berkelanjutan, sehingga perlu dukungan fiskal tambahan.

Harga Emas Antam Turun Rp 1.000

Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun pada Kamis (22/10).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 1.011.000. Harga emas Antam ini turun Rp 1.000 dari harga pada Rabu (21/10) di Rp 1.012.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam juga turun Rp 1.000 dan berada di Rp 905.000 per gram.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Kamis (22/10) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 535.500

Harga emas 1 gram: Rp 1.011.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.835.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.605.000

Harga emas 25 gram: Rp 23.887.000

Harga emas 50 gram: Rp 47.695.000

Harga emas 100 gram: Rp 95.312.000

Harga emas 250 gram: Rp 238.015.000

Harga emas 500 gram: Rp 475.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 951.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

