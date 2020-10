Jadwal Liga Champions Juventus vs Barcelona Live SCTV, Real Madrid dan Bayern Munchen Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Juventus vs Barcelona di Liga Champions Matchday 2 tersaji pada Kamis (29/10/2020) dini hari. Ajang reuni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Siaran Langsung Liga Champion dapat ditonton di SCTV, sedangkan Live Streaming Liga Champions dapat diakses via Vidio.com Premier. Termasuk duel Juventus vs Barcelona.

Partai reuni Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di laga Juventus vs Barcelona diprediksi bakal batal.

Ada empat partai yang disiarkan langsung SCTV, yaitu Lokomotiv Moskva vs Bayern Munchen, Monchengladbach vs Real Madrid, Krasnodar vs Chelsea, Juventus vs Barcelona.

Cristiano Ronaldo saat ini masih harus menjalani isolasi untuk menyembuhkan diri dari paparan virus Corona atau Covid-19 sambil menunggu hasil tes jelang matchday 2 Liga Champions.

Dilansir dari The Sun, Cristiano Ronaldo telah melakukan tes satu minggu sebelum laga Juventus vs Barcelona sesuai protokol kesehatan UEFA.

Jika tes menunjukkan hasil negatif, ia kemungkinan diperbolehkan bertanding melawan Barcelona dan beradu tajam dengan rival terbesarnya, Lionel Messi.

Juventus akan menjamu Barcelona pada matchday kedua Grup G babak penyisihan Liga Champions 2020/2021 di Allianz Stadium, 28 Oktober 2020.

Head to head Juventus vs Barcelona (5 Pertemuan Terakhir)

UCL Group D 2017/2018 Juventus 0-0 Barcelona

UCL Group D 2017/2018 Barcelona 3-0 Juventus