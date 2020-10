Jadwal Liga Inggris Live Net TV dan Mola TV, Manchester United vs Chelsea, Arsenal & Liverpool Main

Berikut ini Jadwal Liga Inggris Live Net TV dan Mola TV, Manchester United vs Chelsea dan Arsenal vs Leicester City serta Liverpool Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris (English Premier League) pekan 6 akan mulai berlangsung mulai Sabtu (24/10/2020). Liverpool main via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung Net TV.

Sejumlah big match mewarnai jadwal Liga Ingrris pekan 6 seperti Manchester United vs Chelsea dan Arsenal vs Leicester City. Belum tahu apakah dua laga ini tayang via Live Streaming Net TV.

Seluruh pertandingan Liga Inggris bisa ditonton lewat Live Streaming Mola TV dan sebagian bisa ditonton di saluran televisi NET TV. Termasuk duel Manchester United vs Chelsea dan Liverpool.

Dua partai sengit di liga inggris pekan ini yaitu Man United vs Chelsea dan Arsenal vs Leicester.

Sementara sang juara bertahan Liverpool akan melawan Sheffielf United.

Man United tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan finalis Liga Champions, Paris Saint Germain.

Mu berhasil meraup 3 poin berkat dua gol yang dicetak melalui rashford dan penalti Bruno Alves.

Striker Manchester United, Marcus Rashford, merayakan golnya dalam pertandingan Liga Inggris antara Manchester United dan Brighton & Hove Albion di Old Trafford, Sabtu 19 Januari 2019. (AFP/OLI SCARFF)

Sedangkan Chelsea yang bermain di Stamford bridge hanya mampu bermain imbang dengan skor kacamata atas Sevilla.

Chelsea patut waspada, dalam 5 pertemuan terakhirnya menghadapi setan merah.