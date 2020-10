VIDEO : Adakan Webinar, Usung Tema Pariwisata Kalsel Bergerak Dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Pandemi Covid-19 saat ini berimbas terhadap semua sektor tak terkecuali sektor pariwisata. Ini tak lepas dari masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitasnya di luar dan melakukan aktivitasnya di rumah saja

Sehingga aktivitas perhotelan dan tempat-tempat pariwisata menjadi sepi, bahkan ditutup sebagai upaya pemerintah mengurangi penyebaran CoVID-19 . Penutupan tempat pariwisata berdampak pada pelaku di industri pariwisata hingga industri ekonomi kreatif hingga usaha non formal yang banyak mengambil kebijakan untuk merumahkan para pekerjanya.

Untuk itu, pemerintah menilai bahwa sektor pariwisata harus bangkit dengan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Karena pertemuan secara tatap muka dengan jumlah orang banyak belum diperbolehkan, maka Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya melaksanakan webinar (dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting) bertema ‘Pariwisata Kalimantan Selatan Bergerak dengan Adaptasi Kebiasaan Baru’.

Melalui webinar yang digelar hari ini, Kamis (22/10/2020) pagi hingga siang , Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan berupaya mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama berdiskusi mencari solusi untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta melakukan eksplorasi potensi kerjasama untuk kembali menumbuhkan perekonomian daerah yang sempat terpuruk.

Tujuannya tak lain untuk mendapatkan banyak informasi dan masukan dari seluruh stakeholder sektor pariwisata dan ekoomi kreatif, sehingga didapatkan strategi dan tata kelola yang sesuai dengan AKB di tengah pandemi Covid -19 untuk pemulihan dan pengembangan serta ekplorasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif guna menumbuhan perekonomian dan menyerap kembali tenaga kerja.

Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nia Niscaya, SH, MBA, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, M.Pd , Plt Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalimantan Selatan yang diwakili Dewi Family, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan, Akhmad Hipni Nur, S.Kep yang memberikan pemaparan terkait sejumlah materi.

“Pandemi Corona telah memberikan dampak negatif terhadap pariwisata, untuk itu telah dilakukan sosialisasi Sapta Pesona di 13 kabupaten/kota di mana tempat wisata boleh buka (setelah mendapatkan ijin dari Satgas covid-19 masing-masing di 13 kabupaten/kota ) dengan harus mengikuti protokol kesehatan,” tutur Kadis Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, M.Pd dalam pemaparannya kepada peserta webinar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurutnya sudah merancang sejumlah strategi pemulihan pariwisata daerah di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yang tentunya mengedepankan ketatnya penerapan protokol kesehatan di tengah upaya membangun kembali sektor-sektor yang terpuruk, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pelaku pariwisata akan didorong untuk menjaga destinasi pariwisatanya dengan baik dan menjalani standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu destinasi aman, destinasi sehat dan indah,” paparnya lagi.

Wisatawan juga diwajibkan melaksanakan 3 hal utama, yaitu memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak untuk mewujudkan program CHSE (Clean, Healthy, Safety and Environment). Hal itu juga dilakukan dengan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media, baik cetak dan elektronik serta melalui media sosial.

Melalui webinar ini juga akan terjadi saling tukar informasi/urun rembug/koordinasi yang diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam kerangka menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan terkait kepariwisataan di Kalimantan Selatan dalam masa AKB. (Banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)