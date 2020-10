VIDEO Banjarmasin Target Juara Umum Kejurprov Dansa Kalsel Virtual

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kontingen dancesport Banjarmasin menurunkan kekuatan penuh, mengirimkan pedansa terbaiknya, di ajang Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Dansa Virtual Provinsi Kalsel 2020 yang dimulai secara daring sejak Rabu (20/10/2020).

Para peraih medali di ajang Malaysia Open Virtual Solo Dancesport bertajuk 18 th Crystal Dancesport Championship 2020 baru-baru tadi, bakal menjadi andalan untuk menyabet medali.

Ketua IODI Banjarmasin, Irtinia Djumaderi, mengatakan, selain para peraih medali di Kejuaraan Asia, pedansa yang ikut di ajang Kejuaraan Kota Virtual Solo Dancesport juga bakal ikut serta. "Sehingga totalnya ada 25 kelas yang kami ikuti," kata Irtinia.

Untuk target, perembupan berjilbab ini mengaku tentu saja ingin mengulang sukses meraih hatrick juara umum tiga tahun berturut-turut.

"Sebelumnya, kami sukses menjadi juara umum. Kali ini, target juara dengan target minimal delapan emas," sambung dia.

Adapun leeaih medai emas di Kejuaraan Malaysia yakni emas dari Muhammad Fremmuzar AP di Novice S/R, Dinda Loveliza nomor Over 18 Waltz dan pasangan Sirajuddin dan Cintadinda K di Couple Beginner Waltz.

Sedangkan perak diraih dari gerakan lincah atlet cilik Radhika Dhafi Pratama dari RDP Club di nomor U8 J dan Zihan Haliza nomor Novice C/J.

Sementara tiga perunggu diperoleh Muhammad Yusran, Over 18 S, Queennansya Taras.D.S, U14 C dan Siti Rossa Meriska U14 S.

Tidak hanya medali sejumlah pedansa Kalsel juga masuk llima besar, yakni Tristania Nalsya. N.P, Over 18 R, Achmad Rama Rajasa, U16 C, Muhammad Fauzan, U16 J dan Medina Islamita Azizah. U14 C yang duduk di peringkat keempat.

Lalu Muhammad Yusran, Over 18C, Achmad Rama Rajasa, U16 J, Siti Rossa Meriska, U14C masuk di lima besar dan Valennia Putri Vedrian, U12 C yang duduk di peringkat tujuh.

(Banjarmasinpost.co.id/Khairil Rahim)