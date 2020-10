Edinson Cavani Mentor Greenwood, Jadwal Liga Inggris Man Utd vs Chelsea, Arsenal & Liverpool Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris (English Premier League) pekan 6 akan mulai berlangsung mulai Sabtu (24/10/2020). Liverpool main via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung Net TV.

Sejumlah big match mewarnai jadwal Liga Ingrris pekan 6 seperti Manchester United vs Chelsea dan Arsenal vs Leicester City. Belum tahu apakah dua laga ini tayang via Live Streaming Net TV.

Seluruh pertandingan Liga Inggris bisa ditonton lewat Live Streaming Mola TV dan sebagian bisa ditonton di saluran televisi NET TV.

Termasuk duel Manchester United vs Chelsea dan Liverpool.

Dua partai sengit di liga inggris pekan ini yaitu Man United vs Chelsea dan Arsenal vs Leicester.

Sementara sang juara bertahan Liverpool akan melawan Sheffielf United.

Man United tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan finalis Liga Champions, Paris Saint Germain.

Mu berhasil meraup 3 poin berkat dua gol yang dicetak melalui rashford dan penalti Bruno Alves.

Terlebih Mantan winger Manchester United, Ryan Giggs, menyebut Edinson Cavani bakal memiliki dampak besar di awal musimnya seperti yang dilakukan oleh Bruno Fernandes.

Edinson Cavani merupakan striker baru Manchester United pada musim 2020-2021.

Cavani datang ke Man United jelang penutupan bursa transfer Liga Inggris musim panas tahun ini pada Senin (5/10/2020) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.