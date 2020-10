Kondisi Terkini Anang Hermansyah Setelah Operasi Terungkap, Ginjal Suami Ashanty Jadi Sorotan

The Hermansyah A6

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyebab Anang Hermansyah harus menjalani operasi di rumah sakit terungkap.

Kabar sakitnya ayah Azriel Hermansyah dan Aurel Hermansyah itu pertama kali diketahui lewat story instagram Ashanty.

Dia memperlihatkan Anang Hermansyah sedang terbaring lemah diatas ranjang rumah sakit sambil menutup kedua matanya.

"Get Well soon," tulis Ashanty dalam unggahannya tersebut.

Sontak kondisi Anang tersebut berhasil membuat geger netizen termasuk kedua sahabatnya, Ari Lasso dan Judika yang langsung bergegas menghubunginya.

Dilansir melalui story yang diunggah Anang lewat akun instagram @anaghijau, ternyata mantan suami Krisdayanti tersebut terbaring lemah akibat baru saja melakukan operasi di salah satu rumah sakit yang ada di Bali.

"Guys ini aku masih kliyengan guys ini aku baru selesai operasi guys," ucap Anang yang terbaring lemah masih dengan selang oksigen di hidungnya.

"Jadi guys aku udah selesai operasi mudah - mudahan hasilnya bagus, doain ya guys," tambah Anang lagi.

Meski masih terlihat lemah, kondisi Anang Hermansyah nampak sudah mulai membaik hingga dapat kembali berkomunikasi dengan orang - orang terdekatnya.

Lewat video yang diunggah di kanal youtube The Hermansyah A6, Jumat (23/10/2020) pasangan suami istri itu pun mengungkapkan alasan yang membuat Anang harus menjalani operasi.