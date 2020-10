LINK Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol, TV Online El Clasico Bein Sports 1

Link Live Streaming Bein Sports 1 El Clasico Barcelona vs Real Madrid bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan TV Online pukul 21.00 WIB. Lionel Messi main.

Laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol dijadwalkan akan digelar di Stadion Camp Nou pada yang masuk dalam rangkaian pekan 7 Liga Spanyol.

Pertarungan Barcelona vs Real Madrid dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 21.00 WIB.

Pertandingan tersebut akan menjadi perjumpaan pertama antara Barcelona dan Real Madrid pada ajang Liga Spanyol 2020/21 setelah terakhir bertarung pada pekan ke-27 Liga Spanyol 2019/20 Maret lalu.

Masih segar diingatan pada laga terakhir itu Kecepatan Vinicius Junior berhasil membuat El Real mengakhiri duel el clasico dengan kemenangan 2-0 berkat gol Vinicius Junior pada menit ke-71 dan Mariano Diaz (90+2')..

Real Madrid menjadi tuan rumah kontra Barcelona di Santiago Bernabeu dalam duel el clasico pada lanjutan Liga Spanyol pekan ke-27 tersebut.

Sementara pada klasmen Liga Spanyol 2020/21 kali ini Barcelona dan Real Madrid berada diposisi yang terpaut cukup Jauh.