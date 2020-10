Prediksi Pemain Barcelona vs Real Madrid, El Clasico Live Streaming TV Online Bein Sports 1

Barcelona vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal El Clasico jilid pertama antara Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol tayang via Live Streaming BeIN Sports 1, Sabtu (24/10/2020). Simak Prediksi susunan pemain dan Head to Head di artikel ini.

Operator La Liga Spanyol sudah memutuskan kapan El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol akan dimainkan. Untuk penggemar bola, laga ini bisa diakses via Live Streaming BeIN Sports 1 mulai pukul 21.00 WIB.

Laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol dijadwalkan akan digelar di Stadion Camp Nou pada yang masuk dalam rangkaian pekan 7 Liga Spanyol.

Pertarungan Barcelona vs Real Madrid dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 21.00 WIB.

Baca juga: Daftar Pemain yang Absen di Barcelona vs Real Madrid, Jelang Live Streaming El Clasico Beinsports

Baca juga: Gaji Khabib Bila Menang Lawan Gaethje Lebihi Upah Cristiano Ronaldo, LIVE ESPN UFC 254

Baca juga: Hakan Calhanoglu Disorot, Motivasi Pioli Pada Ibrahimovic Cs Jelang AC Milan vs AS Roma Live RCTI

Pertandingan tersebut akan menjadi perjumpaan pertama antara Barcelona dan Real Madrid pada ajang Liga Spanyol 2020/21 setelah terakhir bertarung pada pekan ke-27 Liga Spanyol 2019/20 Maret lalu.

Masih segar diingatan pada laga terakhir itu Kecepatan Vinicius Junior berhasil membuat El Real mengakhiri duel el clasico dengan kemenangan 2-0 berkat gol Vinicius Junior pada menit ke-71 dan Mariano Diaz (90+2')..

Real Madrid menjadi tuan rumah kontra Barcelona di Santiago Bernabeu dalam duel el clasico pada lanjutan Liga Spanyol pekan ke-27 tersebut.

Sementara pada klasmen Liga Spanyol 2020/21 kali ini Barcelona dan Real Madrid berada diposisi yang terpaut cukup Jauh.

Tim besutan Zinedine Zidane itu berhasil unggul dengan menduduki posisi 3 sementara barca berada di posisi 10.

El Clasico kali ini juga mempertemukan duel pelatih yang sama-sama pernah merasakan duel El Clasico saat masih menjadi pemain sepak bola.

Sebagaimana diketahui, Pelatih Barcelona, Ronald Koeman adalah mantan pemain Barcelona.