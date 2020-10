SESAAT LAGI Link TV Online Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung Net TV

Sesaat Lagi Live Streaming Man United vs Chelsea di Liga Inggris di TV Online Mola TV via www.mola.tv pada Sabtu (24/10/2020) pukul 23.30 wib

Meski tak Siaran Langsung Net TV, Duel Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming. Atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan www.Mola.TV.

Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terkait kondisi timnya jelang duel Man United vs Chelsea di Liga Inggris. Ia menyebut Edinson Cavani sudah siap bermain.

Edinson Cavani merupakan salah satu rekrutan terbaru Manchester United di musim panas kemarin. Ia direkrut sebagai free agent setelah ia tidak memperpanjang kontraknya bersama PSG.

Dikutip dari Manchester Evening News, Edinson Cavani baru berlatih di awal pekan kemarin setelah menyelesaikan proses karantina.

Ole Gunnar Solskjaer mengonfirmasi bahwa sang striker sudah siap bermain di laga kontra Chelsea ini.

"Saya rasa Harry, Mason Greenwood dan Edinson Cavani bisa bermain untuk pertandingan besok," buka Solskjaer yang dikutip Manchester Evening News.

Namun Ole Gunnar Solskjaer mengindikasikan bahwa Cavani kemungkinan tidak akan jadi starter. Karena ia menilai kondisi sang striker masih belum sepenuhnya fit untuk bermain.